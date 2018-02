Lékaři bijí na poplach: Pediatrů je málo, jeden musí ošetřit i 900 dětí

V Česku je málo dětských lékařů. Ti jsou totiž nejrychleji stárnoucí skupinou zdravotníků. Podle ministerstva zdravotnictví by už za pár let mohla být více než polovina v důchodovém věku. Může tak nastat situace, že o děti nebude mít kdo pečovat.

Šestasedmdesátiletá Tamara Voldřichová jako dětská lékařka působí už 52 let. Do důchodu by šla ráda, ale obává se, že své pacienty nebude mít komu předat.

"Práce mě velice baví, ale kvůli zdravotním problémům se to snažím už dva roky udat, nedaří se mi však sehnat nástupce," popsala Voldřichová.

Špatně jsou na tom kraje Liberecký a Pardubický. Vůbec nejhůře je na tom ale kraj Karlovarský - tam mají s počtem 70 dětských lékařů nejméně. A právě v tomto kraji musejí některé maminky dojíždět se svými dětmi k lékaři několik desítek kilometrů. Některé měly vůbec problém lékaře sehnat.

Nedostatek dětských lékařů je ale celorepublikový problém. Každý čtvrtý pediatr je totiž už teď starší 60 let a situace bude podle ministerstva zdravotnictví za pár let ještě horší.

"Věkový průměr je výrazně vyšší než u ostatní profesí. Očekáváme reálný problém, který může nastat v poměrně krátké době - nepochybně v horizontu dvou tří let tady budeme mít nedostatek lékařů," myslí si náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

To se projevuje i dnes - skoro 900 dětí připadá na jednoho lékaře v Praze a podobně jsou na tom i v Libereckém kraji. Všechny kraje se ale potýkají s navýšenou kapacitou ordinací.

Každý dětský lékař už teď ošetřuje ve své ordinace více než 300 pacientů. Zatím je hranice únosná, to by se ale mohlo změnit. Rodiče pacientů, kteří nebudou mít zajištěnu péči, by se měly obrátit na své zdravotní pojišťovny. Ty jsou totiž za zajištění péče zodpovědné.