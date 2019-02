Lékaři dávali Míše měsíce života. Vážila 32 kilo, takhle teď vypadá!

Michaela si během svého života sáhla na úplné dno. V mládí trpěla mentální anorexií a hrozilo, že nepřežije. Nakonec se ale se zákeřnou nemocí poprala a se svým příběhem se svěřila v úterní Snídani s Novou.

LJe to nemoc duše a je dobře, že se o ní mluví. Když já jsem byla dítě a potkalo mě to, tak jsme vůbec nevěděli, že nějaká anorexie existuje. Člověk se s ní neodkázal ztotožnit, pochopit ji a přijmout ji," vzpomínala.

Podle ní může nemoc spustit velké množství faktorů. "Anorexie není virus, který na vás někdo prskne. Že nějaká modelka vypadá hubeně a já chci být hubená, to není příčina, ale jeden ze spouštěčů. Těch je celá řada – od genetických předpokladů, výchovy, prostředí, ve kterém vyrůstáte, po povahu, kterou máte. Mnoho vlivů je i z okolí, jak na vás reaguje," myslí si.

Anorexie prý přijde strašně nenápadně a plíživě, a o to je zákeřnější. "Nejdřív se jeví jako kamarádka, která vám sedne za krk, hladí vás po vlasech a říká, jak vám to sluší. A ono vám to skutečně nejdřív sluší, když začnete trochu hubnout. Ale během toho vám omotá kolem krku smyčku a začne ji nenápadně utahovat. Ve chvíli, kdy ji utáhne, a vy si uvědomíte, že máte problém, tak už vás srazí na kolena a strašně těžko se zvedá," řekla.

Popsala také, že člověk si nejdřív vůbec neuvědomuje, že je až nezdravě hubený. V zrcadle se prý vidí zkresleně a vidí v něm něco obřího. "Já jsem došla do fáze, kdy jsem viděla, že mám velký problém, že je to hrozné, ale nemohla jsem z toho ven. Ona už vás tak strašně ovládá, že vy víte, že vypadáte strašně, že je to ohrožující, ale semele vás to. Mně pomohlo si pomalu, krůček po krůčku, zvykat na každé další deko, každé další sousto a novou potravinu. Když si deset let odpíráte obyčejný rohlík a pak do něj kousnete, to je slast," vzpomínala.

Ona sama začala psát knížky, ve kterých se z bolesti vypisovala. A snaží se jimi ostatním pomáhat. "Nemocný o tom nedokáže mluvit, protože se stydí nebo tomu sám ještě nerozumí," dodala.