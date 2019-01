Lenka zemře, slyšela rodina, stal se ale zázrak! Žije, mluví i chodí

Lence bylo pouhých 15 let, když se její život navždy změnil. Po autonehodě jí lékaři nedávali žádnou naději na přežití, rodině řekli, ať se smíří s tím, že Lenka zemře. Místo toho podstoupila operaci a díky rehabilitaci teď s pomocí chodí a bez problémů mluví.

Rodina považuje Lenčin současný stav za zázrak. Dívka si svůj život musela opravdu vybojovat a lékařům ukázala, že ji odepisovali předčasně. Přitom nechybělo málo a Lenka už na světě nemusela být. Jejímu případu se věnoval magazín Reflex TV Markíza.

"V roce 2015 měla Lenička velice vážnou autonehodu. Stalo se to v blízkosti jejího domu. Jedna vteřina změnila Leničce od základu život," uvedl strýc Lenky Horváthové Robert. Auto se po nehodě převrátilo na střechu a tehdy 15letá dívka se udeřila do čela tak silně, že jí praskla lebka a poškodila mozek.

Po převozu do nemocnice lékaři Lenčině rodině sdělili tu nejhorší možnou zprávu. Dívka má poškozenou pravou hemisféru, je ve vegetativním stavu a měla by být odpojena od přístrojů. "Pan docent oznámil, že se máme s Leničkou rozloučit, že se čeká jen na to, až odejde," dodal Robert.

Rodina se ale s Lenčiným osudem odmítala smířit a díky tomu se také prognóza lékařů nenaplnila. Dívka absolvovala operaci, po které nabyla vědomí, zůstala ale ochrnutá na levou stranu. "Učili jsme ji znovu dýchat, polykat, jíst. Úplně ty nejzákladnější věci, které umíme všichni," popsal Lenčin otec František.

U Lenky se střídala rodina a velký důraz kladla na rehabilitaci. Po třech letech od nehody dívka dokáže mluvit, žertovat i zpívat, s pomocí příbuzných se také postaví na vlastní nohy. "Já jsem říkal, že nepřestanu, dokud Lenička nebude chodit," doplnil strýc Robert.

"První rok, rok a půl jsem se ptala sama sebe a Boha, proč se to stalo zrovna mně. Potom jsem si ale uvědomila, že to možná Bůh udělal kvůli tomu, že ví, že já jsem tak silná a dokážu to," prohlásila statečná dívka, kterou těší, že vidí své pokroky.

Rehabilitace a ergoterapie je velice nákladná, rodina ji ale dva a půl roku dokázala financovat sama. Nyní se částečně spoléhá na pomoc veřejnosti, konaly se také dobročinné koncerty. "Změnil se mi pohled na život. Už vím, že záleží na zdraví. Chtěla bych vystudovat vysokou školu," přeje si Lenka.