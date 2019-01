Lékaři nalili do muže 15 plechovek piva. Zachránili mu tím život

Patnáct plechovek piva napumpovali lékaři z nemocnice ve městě Quang Tri do osmačtyřicetiletého Nguyena Van Nhata. Ten upadl do bezvědomí poté, co vypil velké množství pančovaného alkoholu.

Pálenka totiž obsahovala jedovatý metanol. Tedy látku, která vzniká při nesprávné výrobě alkoholu. Po jeho vypití se ho snaží játra odbourat tím, že ho přemění na formaldehyd a kyselinu mravenčí. Ty pak můžou způsobit oslepnutí a také smrt.

"Hladina metanolu v krvi pacienta byla tisíckrát vyšší než je přípustná hranice," řekl podle portálu Daily Mirror lékař Le Van Lam z jednotky intenzivní péče.

Aby tomu lékaři zabránili, napumpovali pacientovi do žaludku postupně téměř pět litrů piva. Každou hodinu tak muž dostával jednu plechovku, aby se nebezpečný metanol postupně vylučoval dýcháním a močením. Žaludek a střeva totiž nadále uvolňují alkohol do krve i přesto, že je pacient v bezvědomí, uvádí britský portál.