Lékaři o stavu popálené Týny: Do Česka se nepodívá několik měsíců

Popáleniny druhého stupně na 35 procentech těla. Tak dopadla 22letá česká youtuberka, které během ohňové show v restauraci slavného kuchaře Nusreta Gökceho explodovala část hořlavé směsi do obličeje. S méně vážnými zraněními skončil v nemocnici také její přítel Viktor Hajíček.

Oba Češi přímo z restaurace putovali do jedné ze státních nemocnic, na vlastní žádost ale byli později převezeni do renomované kliniky, která je určena především zahraničním klientům. Tam mají podle českého ministerstva zahraničí zajištěnou špičkovou péči.

V pondělí lékaři společně s dvojicí Čechů hodnotili jejich zdravotní stav a mluvili také o případném převozu do Česka. Ten se ale zatím konat nebude. "Ani jeden z nich nezvažuje, že by využil možnost převozu do Česka. Chtějí se doléčit v Turecku, to ale může trvat několik týdnů i měsíců," popsala mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Léčba bude hrazena z cestovního pojištění Čechů a může trvat i několik měsíců.

Nadále pokračuje také vyšetřování neštěstí. I to ale podle Lagronové potrvá ještě dlouhou dobu. "Teprve nyní se bude začínat s výslechy svědků, včetně dvojice Čechů. Popálená Češka doposud s policií nekomunikovala, čekalo se, až jí bude lépe a bude vyloučeno riziko infekce," dodala mluvčí.