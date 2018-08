Pozor na liščí tasemnici, může vás zabít! Lidé často netuší, že ji mají

Nebezpečný parazit působí jako tichý zabiják. Liščí tasemnicí můžete onemocnět zvláště v létě, kdy jsou lesy plné malin, jahod nebo třeba borůvek.

"Imituje nádor, chová se jako nádor, roste jako nádor a člověka, pokud se neléčí, i usmrtí," popsal onemocnění primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel.

Infekci přenášejí zejména lišky svým trusem. Larvy tasemnice tak třeba vzduchem mohou kontaminovat vodu nebo právě lesní plody. "Krevním řečištěm ze střeva doputuje do orgánu, do jater, kde udělá malou cystičku, postupně roste," vysvětlil primář.

Nutná je pak třeba i transplantace. Tu musela podstoupit i pacientka opavské nemocnice. "U krásné, mladé maminky jsme zjistili, že jí liščí tasemnice zničila více než 90 procent játry. Naštěstí se dočkala transplantace, po které je několik týdnů a daří se jí dobře. Dále je pod naším dohledem,“ dodal Kümpel.

Kvůli liščí tasemnici musela jedna z pacientek opavské nemocnice podstoupit i transplantaci. Nemoc jí zničila přes 90 procent játry.

Lékaři doporučují dodržovat hygienu a ovoce z lesa před konzumací vždy důkladně omýt, v lepším případě tepelně upravit. "Z literatury víme, že liščí tasemnice není přenášena pouze na lesních plodech, ale také vodou v potocích, mohou ji vzácně šířit také psi a kočky. U domácích mazlíčku je prevencí odčervovací tableta,“ sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Podle státní veterinární správy je touto infekcí nakažená pětina testovaných lišek. V Česku je podle lékařů s touto nemocí přes třicet lidí. Léky většinou berou doživotně. První případ se přitom objevil teprve před deseti lety. "Spousta lidí neví, že to onemocnění má, inkubační doba je tři, pět nebo deset let," vysvětlil Kümpel. Odbornící proto nevylučují, že nemocných bude přibývat. Lidé by ale podle nich neměli propadat panice.

Prvotní příznaky

Pacienti, kteří do opavské nemocnice přišli, měli společné příznaky - a to nespecifické bolesti břicha a opakované nevysoké horečky. Všichni skončili na ultrazvukovém vyšetření, kde jim byl diagnostikován nádor v játrech. "Přestože jde o infekční nemoc, tak se chová jako nádor, je nebezpečná jako nádor a od nádoru se zpočátku kromě sérologie nedá odlišit. V drtivé většině případů je lokalizována v játrech, ale mohou být postiženy plíce, mozek a řada dalších orgánů,“ řekl primář Kümpel.

Při léčbě je nutno posuzovat každého pacienta jednotlivě. Většinou se přistupuje k chirurgickému odstranění všech parazitárních hmot a pacienti užívají do konce života (každý den) protiparazitální léky.