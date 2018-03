Lékaři z Prahy dokázali, co nikdo jiný na světě. Sítkem brání mrtvici

Čeští lékaři v pražské Nemocnici Na Homolce provedli jako první na světě unikátní zákrok. Do krční tepny vložili pacientovi s poruchou srdečního rytmu speciální filtr. Ten by měl zachytit krevní sraženiny tak, aby se nedostaly do mozku. Jde o prevenci proti mozkové mrtvici.