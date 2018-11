Lékaři zachraňovali opilce, začal po nich máchat nožem! VIDEO

Záchranáři vyjížděli k 34letému muži, který se měl otrávit alkoholem. V době, kdy dorazili do jeho pokoje v ubytově, byl v bezvědomí. "Relativně běžná situace se ale během vteřiny změnila v drama, při kterém šlo záchranářům doslova o život," popsal policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Muž se totiž nečekaně probral z bezvědomí a začal na záchranáře útočit nožem s 30centimetrovou čepelí. "V obavě o svůj život vyklidili záchranáři takticky prostor ubytovny, aby nebyli důvodem eskalace mužova agresivního jednání, a přivolali policisty," dodal Hulan.

K ubytovně se sjelo několik policejních hlídek. S mužem se policisté snažili navázat kontakt a celou situaci vyřešit co nejrychleji a nejklidněji. Muž ale stále odmítal odhodit nůž a policisty měl naopak vybízet, aby ho zastřelili.

"Nicméně ve chvíli, kdy se muži zákona přiblížili k pokoji, utekl před nimi oknem na střechu přístřešku, kterou pak odmítal několik desítek minut opustit," uvedl mluvčí. Policisté proto začali s mužem vyjednávat a snažili se ho přesvědčit, aby se zbavil nože a slezl dolů.

Vyjednavač celé smlouvání natočil na video, včetně momentu, kdy muž slíbil, že se podvolí, pokud mu policisté dají cigaretu. "Zakouříš si, nůž necháš na střeše a slezeš dolů, ano?" je na záznamu slyšet vyjednavače.

To se sice nestalo, situace se ale nakonec vyřešila sama. "Jakmile si totiž muž zakouřil, začal vrávorat, až omdlel a zůstal ležet na okraji stříšky, ze které se sunul směrem dolů. Hrozilo, že i s nožem v ruce spadne na zem. Nakonec se tak stalo a muž spadl ze stříšky policistům doslova do náruče a poté na zem," doplnil Hulan.

Do péče si ho proto přivzali záchranáři, kteří čekali, jak všechno dopadne. Po prvotním ošetření muže převezli do nemocnice, odkud ho za doprovodu policistů přepravili do zdravotnického zařízení v Praze 8, kde zůstal hospitalizován.

Jakmile to jeho zdravotní stav dovolí, policisté muže vyslechnou. Podle Hulana bude nejspíše obviněn z trestného činu nebezpečné vyhrožování.