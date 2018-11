Lékařka to řekla jasně: Jedině tento čas je pro nás ten správný!

Únava, podrážděnost, nesoustředěnost - možná se s těmito stavy v posledním týdnu potýkáte i vy. Někteří lidé zkrátka změny času snášejí hůř než jiní. Podle fyzioložky Heleny Illnerová z Akademie věd je tím správným časem ten zimní. Řekla to v rozhovoru ve Snídani s Novou.

"Nikdy bych to nenazývala zimní čas, protože to je standardní středoevropský čas, ke kterému bychom se vraceli. Je to čas, kdy máme v pravé poledne slunce nad hlavou a tmavá část noci se dělí okolo půlnoci. Je to symetrické, je to čas téměř od pánaboha," popsala.

Podle fyzioložky potřebujeme ranní světlo. "Kdybychom žili stále na letním světle, tak bychom větší část roku vstávali do tmy. Lidé jsou totiž většinou sovy než skřivánci. Ranní světlo má ten úžasný účinek, že nám synchronizuje naše vnitřní hodiny. Ranní světlo naše hodiny nastavuje ve smyslu zpoždění, večerní světlo naše hodiny nastavuje ve smyslu předběhnutí. Ranní světlo je pro lidi maximálně důležité," vysvětlila.

Pro lidi je totiž nesmírně důležité synchronizovat náš vnitřní časový systém s vnějším dnem. "Hlavní hodiny máme v hlavě, ale malé hodiny máme v každém orgánu a potřebujeme, aby byly synchronizovány navzájem mezi sebou. Pouze hodiny v hlavě jsou synchronizovány vnějším osvětlení. Synchronizace vede k tomu, že dobře spíme, jsme pozorní a má to co dělat také s dělením buněk, protože buňky se dělí jen v určitou hodinu. Je to celý systém, který se nesmí narušovat," zakončila.