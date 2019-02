Lékárny stahují lék na močový měchýř. Může být nebezpečný!

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v úterý informoval o stahování dvou šarží léku Sentacurin od pacientů. Varoval je, aby lék nepoužívali a vrátili jej zpět do lékárny. Může být totiž zdraví nebezpečný.

SÚKL vyzývá pacienty, aby nepoužívali léčivý přípravek Sentacurin, který se používá ke snížení hyperaktivity močového měchýře. Lék podle něj nesplňuje parametry týkající se obsahu nečistot.

"SÚKL vyzývá veřejnost, aby stahovaný přípravek vrátila do kterékoliv lékárny, přednostně do té, ve které byl zakoupen," uvedla mluvčí SÚKL Barbora Peterková. "Riziko, že by mohlo být ohroženo zdraví pacientů, nelze jednoznačně vyloučit," dodala.

Stahování léku platí pro šarže 17N203A a 18N101A - obě použitelné do března roku 2021. "Dotčené šarže jsou v ČR dostupné od dubna, resp. od července 2018 a dosud nebyla hlášena žádná podezření na nežádoucí účinek spojený s jejich použitím," informovala mluvčí SÚKL. Ústav přesto přistoupil na stahování léku, aby eliminoval i to nejmenší riziko pro pacienty.

Načatá i nenačatá balení Sentacurinu lidé mohou do lékáren vracet do 17. 3. 2019. Nárok na vrácení peněz nemají, protože lék je bez doplatku. Pro Sentacurin 5 mg je na trhu jako náhrada dostupná jiná šarže léku (18N201A), pro Sentacurin 10 mg ale náhradní šarže dostupná není. "O vhodné náhradě se poraďte se svým lékařem," radí mluvčí SÚKL.