Lékařská komora: V nemocnicích slouží 400 cizinců bez aprobace!

Česká lékařská komora na tiskové konferenci kritizovala tzv. Projekt Ukrajina, který má umožnit lékařům z této země snazší příchod do České republiky. Podle Komory v českých nemocnicích pracují stovky cizinců bez potřebných zkoušek.

Komora zveřejnila přehled více než 400 míst na konkrétních odděleních konkrétních nemocnic, kde podle ní pracují lékaři bez české atestace a vykonané zkoušky z češtiny, kteří dostali od ministerstva výjimku. Za data zaplatila ministerstvu 21 tisíc korun, protože podle úředníků žádost přesahovala to, co je ministerstvo povinno sdělit v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím. Úřad naúčtoval komoře 106 hodin práce úředníků.

Podle lékařské komory takoví lékaři mohou vykonávat pouze odbornou praxi jako medici v 6. ročníku studia a musí být pod přímým dohledem kvalifikovaného lékaře. Přičemž jeden lékař smí dohlížet jen na jednoho cizince bez aprobační zkoušky.





PŘEHLED DRŽITELŮ VÝJIMKY PODLE KRAJŮ A NEMOCNIC NAJDETE ZDE

"Personálně zdevastované regionální nemocnice, které využívají jako lacinou pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, nesplňují podmínky pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců odbornou praxi vykonávat," tvrdí prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Je přesvědčený, že pokud by nemocnice měly dost kvalifikovaných lékařů, pak už by nepotřebovaly cizince. Podle Kubka tak nemocnice porušují zákon, jejich zřizovatel s tím souhlasí a ministerstvo zdravotnictví to kryje, respektive podporou Projektu Ukrajina přímo spoluorganizuje.

Ministerstvo odmítá, že by byl v souvislosti s praxí ukrajinských lékařů v Česku porušován zákon. Roční výjimka, kterou může ministerstvo lékařům udělit, je podle úřadu zcela v rámci zákonných norem a umožňuje lékařům z Ukrajiny a dalších zemí zvyknout si na české zdravotnictví a naučit se jazyk.

Nemocnice jsou povinny zajistit nad takovými lékaři odborný dohled. "Zdůrazňujeme, že pro ministerstvo je neakceptovatelné, aby v České republice pracovali ukrajinští lékaři dlouhá léta bez složení aprobační zkoušky. Společně s kraji proto v nemocnicích na podnět provádí důkladné kontroly," napsal resort v tiskové zprávě.

A především ministerstvo odmítá, že by v Česku pracovalo 400 lékařů z ciziny bez patřičného vzdělání, jak tvrdí Komora. "Všichni tito lékaři mají medicínské vzdělání nostrifikované na českých univerzitách a v ČR složí aprobační zkoušku, která ověří, zda jejich vzdělání dosahuje českých standardů," píše resort.

Navíc číslo, které zveřejnila ČLK nereflektuje stav ke dnešnímu dni, ale součet všech lékařů, kteří od května 2016 do května letošního roku chtěli v Česku pracovat. "Toto číslo však již nereflektuje, kolik lékařů z tohoto počtu v mezičase například složilo aprobační zkoušku, nenastoupilo do výkonu praxe nebo například kolik z nich odcestovalo z ČR," upozorňuje ministerstvo. Od roku 2016 například v Česku úspěšně vykonalo aprobační zkoušku 200 lékařů z třetích zemí. Jejich počet se v posledních třech letech prudce zvýšil, což ministerstvo přikládá úspěšně fungujícímu Projektu Ukrajina.

Ministerstvo ale pracuje na zvýšení kvality aprobační zkoušky. "Nově tak ukrajinští lékaři mohou vykonávat odbornou praxi pouze v akreditovaných pracovištích. Do zkušebních komisí pro aprobační zkoušky budou nově jmenováni odborníci z praxe, například primáři z okresních nemocnic a bude zde zastoupena i Česká lékařská komora," slibuje úřad. Zkoušky už nebude možné opakovat do nekonečně a měly by více odrážet zkušenosti z praxe.