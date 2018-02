Lenka (53) odešla na nákup a zmizela. Rodina trne strachy

Severomoravští policisté pátrají po třiapadesátileté Lence Zavadské z Třince. Žena podle manžela v úterý odešla na nákup do blízkého obchodu, domů už se ale nevrátila a není jasné, co se s ní stalo.

"Žena odešla z místa trvalého bydliště v Třinci – Neborech v úterý okolo druhé hodiny odpolední. Dle sdělení manžela se měla pěšky odebrat na nákup do místní prodejny potravin, odkud se však již nevrátila," upřesňuje policejní mluvčí Lenka Sikorová.



Přivolaní policisté začali nejprve prohledávat blízké okolí, později i to vzdálenější. Vše ale bylo marné. "Dle dosud zjištěných informací se žena naposledy pohybovala na Karvinsku, není však vyloučeno, že z místa odcestovala," doplnila Sikorová.



Lenka Zavadská je vysoká 170 centimetrů, hubená, má tmavé vlnité vlasy. Při odchodu měla pohřešovaná žena vlasy staženy do drdolu. Oblečená byla do tmavých riflových kalhot, tmavé zimní bundy s kožíškem kolem kapuce, na nohou měla černé kozačky. U sebe by měla mít také černou kabelku s reflexní páskou.





Pokud máte o pohřešované Lence jakékoli informace, zavolejte na linku 158 či zajděte na nejbližší policejní stanice.