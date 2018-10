Lenka už muže u porodu nechce: Kdyby mě vzal za ruku, umlátím ho

Lenka a Ondřej se seznámili v autobuse - on byl řidič, ona cestující, začali si povídat a nakonec si spolu pořídili dítě. Jak dnes rodina z Malých lásek žije? A vydržel jim vztah, i když je Ondra o sedm let mladší než jeho partnerka?

Narozením malého Rafaela se prý v rodině nic zásadního nezměnilo. "Ondřej je úžasnej táta, je vidět, že má radost, že má kluka," přiznala Lenka. Ta má z předchozího vztahu devítiletou dceru Zuzanku, že by ale Ondřej mezi dětmi dělal rozdíly, si nemyslí.

Na svatbu to u nich zatím nevypadá, i když o ní už mluvili. Co ale na pořadu dne je, je další miminko. "Ještě jedno bychom chtěli. Budeme se muset začít snažit v nejbližší době, nechci čekat do pětačtyřiceti," svěřila se žena.

Zároveň ale přiznala, že u porodu by partnera mít nepotřebovala. Nic jí prý nebyl platný ani u prvního, ani u toho druhého. "Pro mě je chlap u porodu zbytečnej. Kdyby se mě snažil držet za ruku nebo něco podobného, tak bych ho v těch bolestech asi umlátila," řekla.

A jak se bude třetí potomek jmenovat? Ondřej by si prý přál Natanaela, s tím ale Lucka zásadně nesouhlasí. "Tentokrát bude volba na mně," dodala.

Co dalšího na sebe rodina prozradila? Rozhovor si můžete pustit na stránkách Malých lásek! Středeční díl je k dispozici zdarma na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.



Připomeňte si středeční díl: