Leonu ze statku probudil medvěd! Takhle ho s manželem odehnali

Medvěd, který se už několik týdnů potuluje Valašskem, je čím dál tím drzejší. U obce Jarcová vyděsil už třetí noc za sebou obyvatele jedné z místních samot. Tentokrát se jim dobýval do garáže. Povolení k odchytu starosta sice stále ještě nemá, ale začátkem týdne by měl dostat speciální odchytovou klec.

Asi těžko byste hledali jiné Čechy, kteří se tak často vídají s medvědem. Samotu manželů Kuráňových si asi oblíbil. Naposledy tu byl v noci na neděli a dobýval se do garáže. Do ní totiž ukryli zvířata, která jeho útoky přežila.

"Hodili jsme petardu a ten medvěd se na chodníku otočil a letěl zpátky ke kurníku, kde měl vlastně ten proražený plot," popsal noční řádění majitel usedlosti Milan Kuráň. Několik ovcí medvěd zabil, zničil plot i kurník. Tak blízko jejich stavení jako tuto noc ještě ale nebyl.

"Není to nic příjemného, hlavně v noci. Já jsem teda začala strašně křičet a on se vyplašil a utekl. Už tři noci nespíme, jarkovští hasiči nám teda půjčili nějaké halogeny, takže to tu máme celou noc rozsvícené," vypráví majitelka Leona Kuráňová.

Odborníci už vymýšlejí, do jaké klece medvěda odchytit. Možnost, že by to byla ta, kterou používají myslivci na Zlínsku na odlov divočáků, ale nejspíš zamítnou. "Domníváme se, že to by toho medvěda tak vyplašilo, že by se mohl zranit," vysvětlil Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody.

Ve hře je proto jiná varianta. Starostové okolních obcí teď doufají, že povolení dostanou co nejdříve. "Abychom mohli případně v úterý zajet na Slovensko, kde je domluvená odchytová klec," sdělil své plány starosta Jarcové Ivo Veselý.

Pokud vše klapne, mohla by být klec připravená už ve středu. I tak je ale možné, že odchyt potrvá dlouho. Tak jako v roce 2000, kdy se medvěda na návnadu podařilo nalákat až po šesti týdnech.