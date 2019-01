Letadlo s Čechy mělo nehodu v Moskvě, skončilo mimo ranvej

Let společnosti SmartWings z Moskvy do Prahy měl v neděli odpoledne na letišti Šeremetěvo nepříjemnou nehodu. Letoun totiž při poopojíždění po dráze sklouzl mimo ranvej a podle fotografií z místa skončil zabořený ve sněhu.

"K incidentu nedošlo při vzletu či přistání, ale při pojíždění v momentě, kdy letoun odbočoval na vzletovou dráhu," řekla TN.cz v neděli v 15 hodin mluvčí SmartWings Vladimíra Dufková.

Dodala, že boeing 737 v tu chvíli sjel mimo ranvej na nezpevněný povrch. "Došlo ke sklouznutí letounu. Na palubě bylo 39 cestujících, kterým se nic nestalo. Byli převezeni zpátky do letištního terminálu," doplnila Dufková.

Letadlo nejspíš z ranveje sjelo kvůli ledu a sněhu na dráze. "Aktuálně probíhá kontrola letadla," uzavřela mluvčí aerolinek. Je tedy možné, že let do Prahy nakonec odletí, i když to bude se zpožděním.