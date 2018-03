Letadlo při přistávání spadlo na hřiště. Na palubě bylo 67 lidí

Nejméně 27 cestujících zahynulo po nehodě bangladéšského letadla, uvedla agentura AFP s odkazem na nepálské úřady. Z letounu se podařilo zachránit nejméně 27 cestujících O dalších zatím nejsou zprávy.

Televize SkyNews uvedla na twitteru s odkazem na nepálskou policii, že zemřelo 38 lidí. 23 se podařilo zachránit a dalších 10 je zatím nezvěstných. Agentura Reuters s odkazem na mluvčího ozbrojených sil dokonce píše o 50 mrtvých.

Podle svědků se přistávající letoun před prahem dráhy zřítil na fotbalové hřiště. Z místa dopadu se začal valit hustý černý dým. Šlo o vrtulový stroj Bombardier Dash-8 Q400.

