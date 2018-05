Letadlu v 10 kilometrech prasklo okno! Pilota to napůl vysálo ven

Letoun společnosti Sichuan Airlines mířil z města Čchung-čching do tibetské Lhasy. Ve výšce bezmála 10 kilometrů ale airbusu prasklo jedno z oken v pilotní kabině. To se úplně rozpadlo a z letadla začaly vinou nerovnováhy tlaku venkovního vzduchu a vzduchu v kabině létat ven předměty.

"Nebylo žádné varování. Najednou přední sklo prasklo, udělalo to velkou ránu a další věc, kterou si pamatuju, byl pohled na mého kopilota, který byl napůl vysátý ven oknem," citoval list Daily Mirror kapitána Čchuan-ťiena.

Zatímco se kapitán snažil se strojem co nejdříve sklesat do hladiny, kde je okolní vzduch dýchatelný, a pak co nejrychleji přistát, bojovaly letušky o to, aby dostaly druhého pilota zpátky do kabiny. Síla dekomprese byla tak mohutná, že dokonce částečně vyrvala ovládací panel autopilota.

"Všechno v kokpitu létalo. Většina přístrojů nefungovala, neslyšel jsem vysílačku. Letadlo se klepalo tak silně, že jsem nemohl přečíst hodnoty z přístrojů," dodal kapitán. On sám utrpěl zranění ruky a škrábance, zraněna byla i jedna z letušek. Nikdo ze 119 pasažérů ale neutrpěl žádná zranění.

Letadlo naštěstí bezpečně přistálo na letišti v Čcheng-tu. Praskliny oken v pilotní kabině nejsou výjimečnou události v letectví. To, aby se okno úplně rozbilo a došlo k dekompresi, ale obvyklé není.