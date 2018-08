Letecká nehoda ve Švédsku! Gripen poslalo k zemi hejno ptáků

Ve Švédsku se v úterý dopoledne zřítil bojový letoun severně od města Ronneby. Letadlo spadlo podle výpovědi pilota kvůli ptákům, do kterých vletěl. Samotný pilot se stihl včas katapultovat a byl následně převezen do nemocnice. Po nehodě se začal do okolí šířit toxický kouř z požáru.