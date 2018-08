Letní opravy silnic se nestíhají. Spousta z nich je stále uzavřená

Blíží se konec prázdnin a to znamená, že se na silnice vrátí obvyklý provoz a tedy více aut. Řada měst se každým rokem před začátkem léta pouští do rozsáhlých oprav silnic a ulic. Zejména v těch velkých to pak znamená citelné dopravní komplikace, zvláště pak, pokud opravy pokračují i v září.