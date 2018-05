Letní počasí si dává pauzu! Bude pršet a ochladí se až o 10 stupňů

Ledoví muži letos mrazíky do Česka nepřinesli. I když dnes slaví svátek Bonifác, teploty se vyšplhají až k 25 stupňům. Zítra se ale podle meteorologů ochladí a zatažená obloha s přeháňkami vydrží až do konce týdne. Pršet by mělo na celém území Česka. Teploty by v maximech měly dosahovat 20 stupňů.

"Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže se středem nad Alpami, postupně nad střední Evropou. Během příštího týdne ustoupí ze střední Evropy k severovýchodu a bude se zvolna vyplňovat," popisují meteorologové.

Pondělí

Dnes bude jasno až polojasno, zejména na jihu během dne postupně až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na severovýchodě kolem 20 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 14 °C. Mírný východní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

Úterý

Zítra se musíme připravit na ochlazení. Bude oblačno až zataženo a ojediněle, postupně od jihovýchodu na většině

území občas déšť nebo přeháňky. Na severozápadě zpočátku polojasno. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, v severní polovině Čech až 21 °C. Mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 5 m/s, večer postupně slabý proměnlivý do 4 m/s.

Středa

Ve středu bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, při zmenšené oblačnosti až 21 °C. Zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 m/s.

Čtvrtek

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Pátek

Poslední pracovní den by měl být většinou oblačný, místy s přeháňkami. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při zmenšené oblačnosti až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s.

Výhled na víkend

O víkendu by mělo být většinou oblačno, místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, postupně 19 až 23 °C.

