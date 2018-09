Letní teploty se opět vrátily! Čekají nás ale i přeháňky a bouřky

Doznívající léto přineslo oteplení, a to hlavně na západě a severu našeho území. Oproti neděli tak šlo o nárůst teploty až o deset stupňů Celsia.

Chladnějí bylo ještě dnes na jihu Čech a na Moravě, v Olomouci přívalové deště před polednem způsobily dokonce problémy na silnicích.

Počasí by se ale od zítra mělo zlepšit už v celé republice a babí léto by mohlo vydržet až do konce září, které má být podle meteorologů teplotně nadprůměrné.

Konkrétně do pátku můžeme očekávat hlavně polojasno až oblačno s teplotami okolo dvaceti pěti stupňů a občasnými přeháňkami nebo bouřkami. Pozor bychom si měli dát na chladnější rána, kdy mohou teploty klesnout až k osmi stupňům Celsia. Podobně pak má být i o víkendu.