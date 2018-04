Léto ve Špindlerově Mlýně? Vyhlášený bike park, unikátní dětská hřiště, terénní tříkolky a spousta zábavy

Největší krkonošské městečko není jen známým centrem zimních sportů, ale také významným turistickým střediskem se spoustou letní zábavy pro dospělé i děti. Nenechte si ujít naučné stezky nebo vyhlášený Špindl Bike park, navštivte unikátní dětská hřiště na hřebenech hor, vyzkoušejte jízdu na terénních tříkolkách a buginách. Oficiální letní sezóna startuje ve Špindlu už v květnu. Lanovka na Medvědíně ale pojede i poslední dubnový prodloužený víkend.





Jezdíte do Špindlu jen v zimě na lyže? Děláte chybu! Letní sezóna je mnohem delší, skiareál proto nabízí návštěvníkům široké spektrum letních atrakcí, aktivit a zábavy pro dospělé i děti. Letní sezóna oficiálně startuje 26. května Festivalem úsměvů, kdy skiareál zahájí turistickou sezónu bohatým doprovodným programem a atraktivním hudebním vystoupením. Lanovka na Medvědíně bude v provozu ale také poslední dubnový víkend od 28. dubna do 1. května a od 5. do 8. května. Během prázdnin se můžete těšit i na oblíbené otevírání Scott Špindl Bike Parku s adrenalinovými závody, hojně navštěvovanou Krkonošskou padesátku, Den na Maxximum, pravidelné závody na elektro buginách a svou premiéru bude mít ve Špindlu i náročný Predator Race. Ten otestuje fyzickou i psychickou zdatnost všech závodníků a slibuje skvělou podívanou pro diváky. „Neustále se snažíme letní aktivity ve Špindlu rozšiřovat, na své si u nás přijdou dospělí i děti. Rodinám rozhodně doporučuji navštívit naše unikátní dětská hřiště u horních stanic lanovek s dech beroucími výhledy na hřebeny okolních hor. Vynechat by neměly ani naše naučné stezky plné zábavných úkolů pro děti, které vedou od těchto hřišť krásnou krkonošskou přírodou zpět do Špindlerova Mlýna. Některé z nich jsou vhodné i pro pěší s kočárky nebo vozíčkáře,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. Nenechte si ujít ani jízdu na terénních tříkolkách po sjezdovce na Medvědíně, trampolínové centrum, čtyřkolky a buginy na elektrický pohon nebo si zahrajte tenis na profesionálním antukovém kurtu ve Svatém Petru. Na kole tu můžete projet 94 kilometrů cyklotras a pro méně zdatnější je k dispozici i půjčovna elektrokol.Už jen do konce dubna si mohou zájemci předplatit tzv. CHYTROU SEZÓNKU za 990 korun, a to přes e-shop www.gopass.cz . Díky předplatnému mohou mít na příští zimu nejlevnější celosezónní skipas. Stačí jen na podzim doplatit 4 tisíce korun, a pořídit si tak sezónku na zimu 2018/2019 za celkovou cenu 4.990 korun pro dospělé. Junioři a senioři doplatí jen 3.000 korun a děti 2.500 korun. „CHYTRÁ SEZÓNKA vyjde zhruba na čtvrtinu ceny oproti permanentce pořízené v zimě. Vyplatí se i těm, kteří k nám přijíždějí lyžovat jen třeba na tři víkendy,“ uzavřel René Hroneš.Více na www.skiareal.cz