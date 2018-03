Letošní březen je unikátní! To se vidí jednou za 60 let, tvrdí expertka

Vypadalo to na jaro, ale přišel mráz. Tak by se daly popsat uplynulé dva týdny v Česku. Už o víkendu by nám ale počasí mělo ukázat vlídnější tvář. "V ranních minimech to ještě sice budou teploty pod bodem mrazu, ale už to nebude -20 stupňů," popsala v dnešní Snídani s Novou meteoroložka Dagmar Honsová.

reklama

Svými teplotami je letošní březen unikátní. "Bude chladnější než leden, což je rarita. Stává se to jednou za 50-60 let," prozradila Honsová. Může za to studené severovýchodní proudění.

Duben už by měl být teplotně příjemnější, zároveň je ale nevyzpytatelný – ne nadarmo se mu říká aprílový měsíc. "V dubnu se nám vyrovnává teplota pevniny a Atlantiku, takže není divu, když k nám jednou foukne chladnější vzduch, jednou vlhčí vzduch, jednou teplejší vzduch. Nemůžeme říct, jestli duben přinese 25 stupňů nebo sněžení. Třeba loni byl duben velmi studený," popsala meteoroložka.

I když se začne pomalu oteplovat, záplavy podle Honsové nehrozí. "K odtávání sněhu z hor by mělo docházet pozvolna, takže se nemusíme obávat nějakých výraznějších vzestupů hladin řek. A to i díky tomu, že v nížinách žádný sníh není. Sníh by naopak měl doplnit podzemní vody," dodala.

Dobrou zprávou je, že Velikonoce by měly být teplejší než Štědrý den. "Ale na nějaké zázraky se těšit nemůžeme. Oblačnosti by mělo být hodně, takže koledníci by měli vyrazit spíše s pláštěnkou, na horách to přechodně mohou být i srážky sněhové," zakončila meteoroložka.