Leží vrak MH370 v kambodžské džungli? Satelity se neshodnou!

Je to jen pár dní, co technologický expert Ian Wilson oznámil, že v kambodžské džungli objevil vrak letadla MH370, které je nezvěstné už čtyři roky. Odvolával se na satelitní snímky Google Maps.

Na nich je uprostřed kambodžské džungle opravdu vidět obrys, který vypadá jako zmizelý boeing. Jenže záhada ještě vyřešená bohužel není.

Když totiž Číňané požádali společnost Space View (Pohled z vesmíru), aby na stejné místo zamířila své satelity, přišlo rozčarování.

Jak upozorňuje britský Sun, společnost porovnala snímky z let 2015, 2016 a letošní záběry. A výsledek? Na žádném z nich vrak letadla vidět není. "Sorry, žádné letadlo," napsala firma doslova na twitter.

Záhada tedy pokračuje. Wilson se nicméně zařekl, že svému nálezu věří a že je rozhodnutý místo v kambodžské džungli navštívit v helikoptéře, aby měl jistotu.

Skeptici přišli ještě s jedním možným vysvětlením - a sice, že letadlo viditelné na mapách Google není vrak, ale letoun ve vzduchu, který místem prolétal právě v momentě, kdy satelit snímek části kambodžské džungle pořídil.

Let MH370 zmizel beze stopy 8. března 2014 na trase z Kuala Lumpur do Pekingu. Letoun se ztratil, když si ho předávali malajští a vietnamští letoví dispečeři, připomněl Daily Star. Vyšetřovatelé se domnívají, že se zřítil do Indického oceánu.

