Lidé čekali na koncert marně. Hospodský sbalil peníze a zmizel!

Pro obyvatele Bystrovan měl být koncert Jarka Nohavici zážitek. Na páteční večer určitě vzpomínat budou - místo umělce s kytarou na ně totiž v sále čekali policisté a chtěli po nich nacionále. Nohavica o koncertě nevěděl.

"Žádný koncert takový jsme neslíbili. Jarka to mrzí vůči lidem, ale mě kdyby nenapsali mail, že se na ten koncert lidé chystají, tak to vůbec netuším," uvedla Jana Linková, manažerka Jaromíra Nohavici.

"Byl to člověk, který vypadal, že hospodu pozvedl. Lidé mu půjčovali peníze. No a když se měl stát ten koncert, tak zmizel," řekl starosta Bystrovan Radek Sklenář.

Hospodský si říkal Josef Slaný. Už teď je ale jasné, že se jmenuje úplně jinak. "Ne on se tak nejmenoval. Tady si říkal Josef Slaný a podle policejního hledání jsme zjistili, že to byl pan Říha. Volali jsme na úřad do Blanska a tam se zjistilo, že má v dědině dva miliony pohledávek," dodal Sklenář.

Kolik lidí hospodský z Bystrovan podvedl, na kolik si přišel a k čemu peníze použil - to všechno se teď snaží zjistit policisté. "V dané věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod," uvedla mluvčí policie Irena Urbánková.



Za podvod muži hrozí v případě prokázání viny i rok za mřížemi