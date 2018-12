Lidé chodí k volbám málo, Zeman by zavedl povinnou účast

Prezident Miloš Zeman si během svého vánočního poselství postěžoval na velmi nízkou účast u některých voleb, v podzimních komunálních volbách přišlo k urnám jen 47 procent voličů. Aby se situace zlepšila, zavedl by Zeman povinnou volební účast. Podle něj by to přinutilo politické strany k vyšší aktivitě.

Jednou z možností, jak můžou občané rozhodovat o budoucnosti země, jsou volby, ve kterých lidé volí své zástupce. Často ale k urnám dorazí velmi málo lidí.

Na to upozornil i Miloš Zeman ve svém vánočním poselství. "Tím se dostáváme k často diskutované otázce volební účasti. V prezidentských volbách nebyla špatná, téměř 70 procent. Ale například už v podzimních komunálních volbách byla jenom 47 procent. A to znamená, že více než polovina obyvatel měst a obcí byla zcela lhostejná vůči tomu, kdo bude tyto obce a tato města řídit," postěžoval si prezident.

K druhému kolu prezidentských voleb přišlo podle Českého statistického úřadu 66,6 % voličů, v roce 2013 to bylo podobné, kdy dorazilo 59,11 %. O přímou volbu prezidenta se zájem drží, další instituce už ale lidi tolik nezajímají. Například k letošním senátním volbám dorazilo jen 16,49 %, v roce 2016 15,38 %.

Zeman během poselství nabídl i řešení, které by zavedl. "Demokracie, to nejsou jenom práva. Demokracie, to jsou i povinnosti. A já dlouhodobě doporučuji, opět po vzoru první republiky, abychom se vrátili k myšlence povinné volební účasti, která není časově náročná, ale která by výrazně rozšířila počet voličů a tím přinutila politické strany k vyšší aktivitě," uvedl prezident v projevu.

Povinná volební účast na našem území platila v období mezi roky 1920 a 1954. V roce 1954 vešel v platnost nový zákon o volbách do Národního shromáždění, který volební povinnost neukládal.

Povinná volební účast stále platí v celé řadě dalších zemí napříč celým světem. Jsou to například Austrálie, Belgie, Brazílie, Demokratická republika Kongo, Lucembursko, Peru a celá řada dalších. Země jako Nizozemsko, Rakousko nebo třeba Španělsko od povinných voleb upustily.

V různých zemích jsou za porušení volební povinnosti různé sankce a podle studie Parlamentního institutu je i míra vymáhání velmi různá. Často se jedná o pokuty, v některých případech ale může jít člověk i do vězení. Například u nás v období první republiky ti, kdo nešli k volbám a nebyli omluveni, mohli jít do vězení od 24 hodin do jednoho měsíce nebo dostat pokutu od 20 do 5000 korun.

Zastánci povinné volební účasti podle studie často uvádějí, že volby s vysokou volební účastí mají vetší demokratickou legitimitu. Povinnost má mít navíc výchovný charakter, kdy se občané včleňují do politického procesu, do správy věcí veřejných a zajímají se o společenské dění.

Odpůrci naopak argumentují tím, že nucená volební účast není slučitelná se svobodou jako základní hodnotou demokracie. Zároveň argumentují tím, že výchovný efekt může být opačný, lidé si mohou vypěstovat nechuť k instituci, která ho k tomu nutí, tedy ke státu. Navíc by k urnám podle odpůrců dorazili neinformovaní voliči, kteří by volili spíše náhodně. V některých zemích, kde je povinná volební účast, navíc podle studie dochází občas ke kupčení s hlasy. Tím, že je volič nucen k volbám jít, pak nemá takový problém prodat svůj hlas, jako když jde k volbám dobrovolně.