Lidé jsou zděšení z toho, co o nich Facebook ví. Takhle to zjistíte

Skandál s neoprávněným použitím dat o uživatelích Facebooku firmou Cambridge Analytica stále nabírá na obrátkách. Analytická firma měla neoprávněně sbírat data z více než 50 milionů účtů, která následně měla využít k vytvoření softwaru k předpovědi preferencí voličů a jejích ovlivňování.

Software měl vytvořit profil uživatele, na jehož základě mu pak měla být posílána cílená politická reklama. Podle odborníků jde o jeden z vůbec největších útoků na soukromí uživatelů Facebooku.

Díky kauze chtěli lidé zjistit, co všechno o nich gigant ví, to co zjistili, mnohé šokovalo. Mnozí nalezli v archivu všechna čísla z telefonu, emailové adresy, detailní osobní informace, záznam všech konverzací, přičemž některé nebyly vedeny přes aplikaci Facebooku.

"Právě jsem prošla data, která jsem si vyžádala od Facebooku a oni mají každé číslo z mých kontaktů. Vědí o všech akcích, na které jsem šla, mají seznam všech mých přátel (včetně jejich dat narození) a seznam všech textovek," napsala na Twitteru herečka Emma Kennedyová. A zdaleka nebyla jediná.

Jednoduchý způsob, jak zjistit, co o vás Facebook ví, nabízí samotná sociální síť. Po otevření stránky stačí přejít na nastavení a v sekci Obecné si na spodním řádku mohou uživatelé vyžádat své soubory, stačí kliknout na "Stáhněte si soubory se svými daty z Facebooku".

Sociální sít následně vytvoří soubor, který si můžete stáhnout do vašeho počítače.

Facebook kvůli skandálu zažil výrazný propad akcií a také odchod mnoha lidí. Účty smazal například miliardář Elon Musk, který odstranil stránky Tesly i vesmírného programu SpaceX. A přidávají se další.

Jen chvíli po vypuknutí skandálu se objevila informace, že aplikace pro Android nahrává hovory a sleduje všechny SMS zprávy. Důležité je ale zdůraznit, že aplikaci museli uživatelé udělit souhlas.