Lidé mají jasno! Hledaný muž vypadá jako Lionel Richie

Policie hledá muže kvůli útoku, který se odehrál v jednom z barů. "Rádi bychom mluvili s tímto muže v souvislosti s útokem v centru Cardiffu tento měsíc, který zanechal dvaadvacetiletého muže se zlomenou čelistí," napsala policie na svém facebooku.

Lidé si jejich příspěvku všimli a okamžitě se rozjela na sociální síti vtipná debata, ve které muže připodobňují ke zpěvákovi Lionelovi Richiemu a také narážejí na jeho písně, a to především na píseň Hello. "To je jednoznačně Lionel Richie. Vidím to v jeho očích, vidím to v jeho úsměvu," napsala Marianne M. Žena použila text písně, kde se zpívá: I can see it in your eyes, I can see it in your smile (Vidím to ve tvých očích, vidím to ve tvém úsměvu).

Další muž zase použil část pasáže písně, kde stojí "Hello, is it me you are looking for?" (Ahoj, jsem to já, koho hledáš? Muž napsal: "Ahoj, jsem to já, kdo zlomil tvou čelist?" informoval deník Dailymail.

Policie příspěvek zveřejnila v úterý na facebooku a také v něm vyzvala veřejnost, aby se na ně obrátila, pokud by měla nějaké informace k incidentu.

Podobný případ řešila britská policie i minulý rok. V Blackpoolu hledala zloděje, který vypadal přesně jako herec z Přátel David Schwimmer. Pátrání si všiml i sám herec a velmi vtipně na událost zareagoval. Na sociálních sítích zveřejnil video, ve kterém zloděje napodobuje a policii dokazuje, že byl v době krádeže v New Yorku.