Lidé nadávají Člověku v tísni, kam cpe jejich peníze. Tady je odpověď

Někteří lidé nadávají na neziskové organizace, aniž by věděli, co všechno vlastně z neziskového sektoru plyne pro ostatní. Organizace Člověk v tísni se rozhodla ukázat, jak celý systém funguje a jak s penězi od státu nakládají právě oni.

Neziskové organizace často pomáhají státu tam, kde práci nemůže efektivně vykonávat sám. Pokud by ji nevykonávaly nevládní organizace, musel by je vykonávat sám nebo by musel najmout někoho z komerčního sektoru. V obou případech by zaplatil víc.

"Nevládní neziskové organizace totiž dokáží přinést financování z jiných (např. soukromých) zdrojů," uvádí organizace Člověk v tísni. Část činnosti zajišťují dobrovolníci.

V minulém roce dostala organizace od státu 156 milionů korun. To je necelých 8 % celého rozpočtu organizace, dalších 42 milionů pak tvořilo financování z rozpočtů krajů a obcí (2 % rozpočtu). Finance dostává organizace od dárců a firem (142 milionů korun), další granty získává z peněz EU, OSN či dalších vlád. Celkově organizace ke každé koruně od státu přidá devět korun z dalších zdrojů.

Veškeré peníze vykazuje organizace do poslední koruny. Od roku 2017 prošla organizace bezmála stovkou namátkových a hloubkových kontrol.

V Česku organizace pomáhá například lidem v dluhové pasti. Celkem na to vyčlení 113 milionů, za které ročně poskytne pomoc více než 7 tisícům lidí. "Provozujeme 15 předškolních a 7 nízkoprahových klubů pro celkem 1300 dětí. Více než 300 našich dobrovolníků chodí pravidelně doučovat přes tisícovku dětí," vyjmenovává organizace. Dále nabízí sociální služby a poradenství při řešení problémů s dluhy, zaměstnáním čí bydlením.

Organizace spolupracuje s více než 3 600 školami, ty bezplatně využívají audiovizuální lekce. Člověk v tísni školí učitele v tématech, ve kterých potřebují podporu.

"Podporujeme učitele, asistenty pedagoga i rodiče při práci s dětmi se sociálním či jiným znevýhodněním, zvyšujeme jejich kvalifikaci a pomáháme jim zvládat náročnou práci," píše organizace. V rámci vzdělávání se také snaží rozvíjet mediální gramotnost a schopnost kriticky myslet.

V neposlední řadě je to také pomoc při všech velkých povodních v Česku, kdy organizace vyhlašuje SOS sbírky a následně koordinuje práci dobrovolníků a distribuuje pomoc nejpostiženějším rodinám a obcím. Celkem při všech záplavách organizace rozdělila 469 milinů korun.

Zdroj: Člověk v tísni

Člověk v tísni působí také v zahraničí, kde především pomáhá lidem emigrujícím kvůli konfliktům či chudobě.

"Největší část prostředků z českého státního rozpočtu, celkem 135 milionů Kč, tvořily prostředky na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc. K nim jsme přidali dalších více než 1,5 miliardy korun od předních světových institucionálních nebo českých soukromých dárců. Za minulý rok jsme tak mohli pomoci více než 3 600 000 lidí v Sýrii, Iráku, Etiopii, Afghánistánu a dalších 17 zemích. To vše hrdě pod vlajkou České republiky jako Člověk v tísni Česká republika/People in Need Czech Republic," stojí v prohlášení.

Organizace Člověk v tísni nechala v Iráku, kde působil takzvaný Islámský stát, opravit osm škol pro 2000 dětí, vybavila je a zajistila jejich provoz včetně psychosociální pomoci dětem. Člověk v tísni dokáže konkurovat i velkým světovým donorům, díky tomu získává peníze například od Evropské komise, které putovali do Afghánistánu na pomoc lidem utíkajícím před válkou.

Část peněz putovala i na podporu obhájců lidských práv. Díky tomu pomohli 659 politicky perzekvovaným lidem, ať už právníkům, kritickým novinářům, studentům nebo aktivistům, kteří věří v základní lidské hodnoty a jsou za to u nich perzekvováni.