Lidé se bojí, aby nepřišli o dávky. Na úřadě zbytečně tráví hodiny!

Stejně jako každé čtvrtletí musí i nyní příjemci příspěvku na bydlení doložit příjmy a náklady za poslední kvartál roku 2018 na úřad práce (ÚP). Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku i v letošním roce. Čas na to mají od ledna do konce března.

Jenže i když je lhůta na podání poměrně dlouhá, mnoho lidí raději na úřad pospíchá už nyní. Někdy tam přitom osobně vůbec nemusí. Vyplněné žádosti mohou podávat například přes podatelnu, poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud by bylo potřeba něco doplnit, úřad člověka sám kontaktuje. Doloží-li potřebné podklady do konce března, na dané čtvrtletí o dávku nepřijde.

"Doporučujeme klientům nespěchat na ÚP hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu přídavku na dítě je možné až tři měsíce zpětně. Na ÚP je tedy možné dostavit se nejen v průběhu ledna, ale i února a března," upozorňuje generální ředitelka ÚP Kateřina Sadílková.

Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV, kde si je můžete stáhnout a v klidu doma vyplnit.

"Abychom klientům ještě více usnadnili a urychlili vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory, umístili jsme na webové stránky Úřadu práce také vzory vyplněných formulářů. Ty jsou samozřejmě k dispozici i na všech kontaktních pracovištích ÚP,“ doplňuje ředitelka Odboru pro sociální věci Zdeňka Cibulková.

Abyste nemuseli čekat ve frontě na úřadě, můžete se také objednat na určitý termín. To lze udělat přes internet či telefonicky. "V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality,“ shrnuje Sadílková.

Obrátit se také můžete na Call centrum, jehož operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.