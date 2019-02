Lidé se hádají o správném počtu ručníků! Kolik jich máte doma?

Napadlo vás někdy zjistit, kolik máte doma ručníků? Pokud ne, je možná nejvyšší čas. Na sociálních sítích se totiž o tom rozjela debata. "Dobrý den, dospělí. Mám na vás otázku…Jaký je správný počet ručníků, které máte?" napsal na twitter fotograf Abdul Dremali.

hello fellow adults. my gf and i have a question... what is the correct amount of towels to own? i said 10 and she looked at me like i was crazy. we have zero frame of reference on the appropriate amount of towels in a household of two.