Lidé se koupou v nádržích s pitnou vodou, hrozí vysoké pokuty

Úplně jinak než obvykle to teď vypadá kolem vodních ploch v nejpřísněji chráněném pásmu. Na kontrolu kolem Tovačovských jezer vyrážejí pravidelně policisté.

"Při hlídkové činnosti policisté zjistili rozdíl oproti loňskému roku, kdy nebylo tak horké počasí a je znatelný nárůst návštěvníků těchto jezer," popisuje policejní mluvčí František Kořínek.

"O víkendech je to jezero za námi plné lidí. Jsou to desítky, někdy i stovky lidí," popsal starosta Tovačova Leon Bouchal.

Na Tovačovská jezera se jezdí vykoupat nejen místní, ale i lidé z Přerova nebo Olomouce. Koupat se přitom smí jen v jednom. Ostatní slouží jako zdroj pitné vody pro nedaleký Přerov.

"Samozřejmě ta voda se upravuje, ale možnosti úpravy nejsou neomezené. Pokud by ta voda byla znečištěná, zejména pokud by byla znečištěna biologickou formou, tak by se mohlo stát, že by byla neupravitelná," vysvětluje Jindřich Mrva z přerovských vodovodů a kanalizací.

Pokud by navíc do nejpřísněji chráněného pásma unikl benzín, znamenalo by to katastrofu. proto tam platí zákaz vjezdu. "Není to tak, že by v těch parných dnech lidé nemohli do vody - mohou na vymezeném místě. Ale nerespektují ten prostor a chodí tam, kde to povolené není," zoufá si tovačovský starosta Bouchal.

Kontroly kromě policie provádí i místní pořádková služba a taky bezpečnostní agentura. Těm, kteří zákazy nerespektují, přitom hrozí několik pokut. Na jezerech se totiž zároveň těží i písek.

"Návštěvníkům, kteří poruší vstup do určených lokalit, hrozí pokuta až do výše 15 tisíc korun a v souvislosti s ochranným pásmem vod hrozí pokuta podle vodního zákona a ta je až do výše 20 tisíc korun," vypočítává policejní mluvčí Kořínek.

Případné nerespektování zákazu vjezdu do celé lokality může znamenat ještě další dva tisíce korun navíc.