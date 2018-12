Lidé si zaplatili tisíce za autoškolu, nejspíš o ně přijdou! Majitel mlčí

"Zaplatila jsem skoro deset tisíc a ještě mi ani nezačal kurz, ani jsem neměla teorie, ani jízdy," svěřila se Karolína. "Já jsem zaplatila osm a půl tisíce za autoškolu," přidala se Tereza. "Já jsem teda ani nezačala a přišla jsem o devět tisíc," doplnila Anna.

Žáci autoškoly, která se ještě před nedávnem prezentovala pod jménem Student, zřejmě o peníze opravdu přijdou. Na začátku prosince změnila autoškola majitele a také název. Nově se jmenuje Linda a nic nenasvědčovalo tomu, že by měla skončit.

Jenže majitel najednou přestal s klienty autoškoly komunikovat a stovky žáků jsou teď bez řidičáku i bez peněz. "Absolvoval jsem teorie, poté jsem šel na jízdy, a když jsem byl tak v polovině kurzu, dozvěděl jsem se, že to přešlo pod nového majitele, který přestal komunikovat," popsal Miloš.

Co se děje a co bude dál, nevědí studenti ani zaměstnanci autoškoly. "Autoškola byla prodána 3. prosince tohoto roku majiteli, kterého nikdo nezná, kterého nikdo neviděl, nikdo nemáme na něj kontakty. Pravděpodobně majitel je bílý kůň," myslí si instruktor Karel Havlík.

Autoškola v současné době s nikým nekomunikuje a v jejím sídle našel štáb TV Nova pouze zamčené dveře. "Bohužel my jako bývalé vedení společnosti můžeme s nastalou situací dělat jen málo. Sami nemáme dostatek informací a činit kroky jménem společnosti, která nám nepatří, nemůžeme," uvedli bývalí majitelé.

Jediné, co teď žákům autoškoly zbývá, je podat trestní oznámení a najít si advokáta, to ale bude stát další peníze. "Bylo by vhodné, aby se zorganizovalo trestní oznámení pro podvod, protože si myslíme, že to není žádný občanskoprávní spor, to je prostě forma podvodu," uvedl místopředseda Asociace autoškol Aleš Horčička.

"Budeme podávat hromadnou žalobu pomocí Asociace autoškol a budeme doufat, že někde nějaká koruna ještě pro nás zbyde, poněvadž je nás strašně hodně," potvrdil Havlík. Podle asociace autoškola vybrala od více než 500 žáků řádově miliony korun.