Lidé už vyráží bruslit na rybníky i přehrady, led je ale stále tenký

"Led je nebezpečný, dokud jeho tloušťka není alespoň 12 centimetrů. U tekoucí vody by měla být tloušťka ještě větší," sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

I pak ale musíte být obezřetní. Když je rybník bezpečný u kraje, uprostřed může být situace jiná. Jakmile při chůzi nebo bruslení pod sebou uslyšíte zlověstné praskání ledu, je nutné si kleknout nebo lehnout, abyste rozložili svoji váhu na co největší plochu. Stejnou cestou se pak vydejte zpět.

"Každou zimu záchranáři z ledové vody zachraňují desítky lidí. Vodou nasáklé oblečení se stává závažím a organismus se snaží podchlazení zabránit silným třesem a začíná boj o život," popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Hradce Králové Ivo Novák.

Zachráněný z ledové vody bude zřejmě silně podchlazený a je tak nutné dodržet dvě pravidla.

Okamžitě z něho svléci mokré oblečení a obléci ho do suchého a hlavně s ním manipulovat velmi šetrně, například podobně jako s člověkem, který má poraněnou páteř. Ledová krev z periferií se totiž dostává k srdci a to by mohlo způsobit smrtelnou srdeční arytmii, takzvanou smrt ze záchrany.