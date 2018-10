Strach ve Strašnicích: Po útoku na psa se lidé bojí o své mazlíčky

Od včerejšího rána, kdy neznámý mladík ošklivým způsobem napadl psa mladé pejskařky Kristýny, který následně skončil v péči veterinářů, se lidé bojí o své mazlíčky. Brutální útok na zvíře obyvatele opravdu vyděsil. Bojí se svá zvířata venčit, nechávat je bez dohledu nebo volně pobíhat po parku.

"Vůbec nechápeme, jaká hyena je něčeho takového schopná. Lidé teď mají strach vycházet se svými pejsky ven, a že je tu v okolí pejskařů hodn," sdělil pan Milan ze Strašnic. "Kousek od toho místa, kde se to stalo, je park, kam denně přijdou desítky pejskařů. Doteď tam byl klid, naprosto bez problému. Teď se lidé bojí pouštět své psy na volno. Všichni tu doufáme, že se policii podaří pachatele brzy dopadnout. Navíc je blízko dětské hřiště, mateřská škola…" bojí se.

"Případem se zabýváme, konkrétního pachatele jsme zatím nedopadli," řekl dnes redakci Jan Daněk, tiskový mluvčí pražské policie.

Podle svědectví mladé pejskařky měl Charlieho pořezat černě oblečený asi 150 centimetrů vysoký muž. Byl hubené postavy a měl světlou pleť a na zádech batoh. Pes musel okamžitě na operaci.

Majitelka tvrdí, že pejsek domnělému pachateli nic neprovedl, nezaútočil, nebyl agresivní. "Pes mu nic neudělal, byla to vteřina a najednou šel na zem,“ nechápe Kristýna.

A ošklivý čin nejde do hlavy ani ostatním strašnickým obyvatelům.. "Nedokážu pochopit, kdo a proč je schopen udělat nevinnému zvířeti tak strašnou věc,“ uzavírá pan Milan. Co konkrétně se stalo, je zatím v pátrání. Přítel Kristýny, který psa venčil, však tvrdí, že mohlo jít i o dítě, sama majitelka si to ale nemyslí. "Pachatele jsme v obličeji neviděli. Viděli jsme pouze, jak utíkal,“ říká.

Majitelé nabízí za informace, které povedou k dopadení pachatele, odměnu 10 tisíc korun. Dalších pět tisíc přidá starosta Prahy 10 Vladimír Novák. "Sám mám pejska a dokážu si představit, jaká je to pro majitele těžká situace," uvedl na facebookovém profilu.

Pozor! Galerie obsahuje snímky, na které by se neměly dívat děti a osoby citlivé povahy!