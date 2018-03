Lidé vyjdou kvůli Marleymu do ulic! Pochod povede k bytu tyrana

Kauza týraného štěněte z Prachatic vyvolává mezi lidmi stále silné emoce. Jde o případ muže (24), který na videu brutálně trestal psa za to, že doma vykonal svoji potřebu. Dnes se na jihu Čech koná protestní pochod na podporu zraněného štěněte.

Lidé by se měli společně se svými psy sejít v 17 hodin na náměstí v Prachaticích. Odtud se chtějí vydat k místu, kde se brutální napadení tří měsíčního štěněte labradora odehrálo.

Pochod by měl být podle organizátorů hromadným venčením psů. Zatím není jasné kolik lidí se ho zúčastní, podle reakcí na sociální síti by to mohly být desítky až stovky lidí. Organizátoři tím chtějí bojovat za nejvyšší možný trest pro 24 letého agresora.

Ostatně pod petici, která navrhuje maximální nepodmíněný trest, se do dnešního poledne podepsalo už 147 tisíc lidí. Protestní akcí chtějí zároveň upozornit na nízké tresty za týrání zvířat.

Video, na kterém mladý muž týrá svého psa, se objevilo na internetu minulé úterý. Kriminalisté v souvislosti s tímto případem zatím nikoho neobvinili.

