Poslanci si zvýší plat o 20 %? Ostatním přidávají jen zlomek

Pokud poslanci nestihnou projednat novelu, podle které by se měly jejich platy od ledna zvýšit o devět procent, porostou rovnou o 20 procent. Měsíčně by tak brali o téměř 15 tisíc víc, přes 90 tisíc korun. Vládní novela počítá se zvýšením o 6500 na více než 82 tisíc korun.

Prezident by podle současného zákona od ledna dostával o 49 tisíc (302 tisíc) a ministři o 28 tisíc (172 tisíc). Premiér a předsedové parlamentních komor by si přilepšili o necelých 40 tisíc korun víc (243 tisíc). Řadoví senátoři by brali stejně jako poslanci.

Tím, že si poslanci zvýšili plat o celou pětinu, jsou někteří "obyčejní" lidé pobouřeni. Desítky z nich se také ozvaly redakci TN.cz. "Vždyť si to absolutně nezaslouží! Sedí na zadkách, pořádné zákony neudělají, kolikrát se zabývají věcmi, které nejsou vůbec důležité," rozčiluje se třeba Renata.

"Chudáci si musejí přidat, jinak by umřeli hlady. Že se nestydíte, co to jste pro boha za lidi? Běžte makat a uvidíte, co dostanete za almužnu," vzkazuje zase poslancům Jarmila. Zákonodárcům napsala také matka samoživitelka, podle níž musí se stejnými penězi vyjít téměř celý rok. Její vzkaz čtěte zde.

S tak velkým nárůstem platů pro jiné státní zaměstnance přitom opravdu návrh rozpočtu na příští rok nepočítá. Zatím byl ale schválen pouze v prvním čtení a teď budou mít ještě poslanci prostor pro úpravy.

Nicméně podle stávající verze mají téměř nejvíce přidáno dostat učitelé, kterým by se měly platy zvýšit o 15 procent, tedy necelých pět tisíc, nepedagogickým pracovníkům o 10 procent. Průměrný plat učitele by pak dosáhl téměř 37 tisíc, jiných pracovníků 21 tisíc korun. Původně měli brát víc už od září, vláda s tím ale počítá až od ledna.

Platy vojáků by měly vzrůst o sedm procent, což dělá asi dva a půl tisíce, na průměrných 37 tisíc korun. Navíc ještě pobírají stabilizační příplatek a příspěvek na bydlení, který dělá asi 11 tisíc. Policistům a hasičům by měly v důsledku vzrůst platy o osm procent, což je přibližně tři a půl tisíce, na 45 500, respektive 47 tisíc.

Zaměstnanci úřadu práce pak získají navíc 10,5 procenta, necelé tři tisíce, a budou brát přes 31 tisíc. Necelých 11 procent navíc mají dostat zaměstnanci ministerstva kultury a jejich plat přesáhne 34 tisíc.

Nejvíce si z hlediska procentuálního nárůstu polepší civilní zaměstnanci státních zastupitelství, kteří mají dostat o 15,9 procenta víc (asi čtyři tisíce) a brát 30 tisíc. Na stejnou částku by se měli dostat také civilní zaměstnanci soudů, kterým se plat zvedne o 13,9 procent.

Smůlu mají zdravotníci, plošné navýšení jejich platů u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha neprošlo. Odbory požadovaly zvýšení o devět procent, podle Vojtěcha na to nejsou v rozpočtu peníze. Sestřičkám vzroste jen příplatek za směnnost - o pět tisíc. Jejich platy ale stanovuje úhradová vyhláška.