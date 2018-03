Lidé zuří kvůli týranému štěněti. Toto vzkazují agresorovi

Video s mladíkem z Prachatic, který týrá štěně přibližně tříměsíční štěně labradora, vyvolalo bouřlivé reakce. Na mladíka, který se poté, co se video objevilo v médiích, sám stal terčem útoku, se snesla vlna nenávisti. Na internetu se objevila petice za to, aby dostal co nejpřísnější trest, ta má za pár hodin tisíce podpisů.

"Matka se za takového syna musí stydět! Nyní zmlátil štěně a co kdyby měl dítě, které by doma něco rozlilo? To by se k němu choval stejně? Pro mne je to vyvrhel společnosti," psala naštvaná čtenářka webu TN.cz. Zákonodárce žádá, aby upravili zákony.

reklama

"Zvíře není věc, je to živá bytost a podle toho by se mělo jednat. Kdyby dostal tři roky, to není žádný trest. Pro něj bude kriminál Havaj hrazená daňovými poplatníky a na půlku může být za slušné chování propuštěn," píše paní Jana.

K třem letům ve vězení může být agresor potrestán jen v případě, že zvíře zemře nebo mu způsobí trvalé následky. Jinak mu hrozí maximálně dvouletý trest. To, aby dostal přísný trest na horní hranici sazby, žádají na internetu tisíce lidí.

Na stránce Petice24 se u petice žádající pro prachatického tyrana přísný trest objevilo k páteční 10. hodině přes 17 tisíc podpisů a další přibývaly rychlým tempem. Už teď jde o jednu z nejúspěšnějších on-line petic na stránce a zřejmě překoná petici, která vyvolala letos největší ohlas - lidé v ní žádali, aby nebyl utracen jelen, který napadl turistu. Petici za přísné potrestání mladíka najdete ZDE.

"Žádáme, aby byl čin posuzován jako trestný čin a soud uložil pachateli trest odnětí svobody v trvání 3 léta nepodmíněně, pokud byly psu způsobeny trvalé následky nebo smrt. Pokud trvalé následky nebo smrt nenastanou, žádáme pro pachatele trest odnětí svobody v trvání 2 roky nepodmíněně," píší autoři petice.

Autoři poukazují na to, že pachatelé týrání zvířat od soudů odcházejí s mírnými tresty nebo dokonce s podmínkou. "Je to pro slušné lidi pobuřující a pro Českou republiku ostudné," zlobí se.

Mladík z Prachatic se rázem stal jedním z nejvíce nenáviděných lidí v Česku. "Dobře mu tak! Až to rozdejchá, tak mu ještě s radostí přidám," hrozí mu poté, co se objevily zprávy o jeho napadení, lidé na internetu.

"Zamindrákovaní šmejdi, co si netroufnou na sobě rovného si myslí, že jsou silní, když ubližují bezbrannému zvířeti," hodnotí pachatele další diskutující.

Reportáž o brutálním týrání psa:

"To není možné, co je s těma lidma? Co kdyby měl děcko? Je to úchyl a nepatří mezi lidi! Zavřít a navždy," přeje si další.

"Chudák pes. Už lidem věřit nebude a všechno se odrazí na jeho povaze. I když třeba najde štěstí jinde. Němá tvář, která se nemůže a nemá jak bránit. Takovej člověk nemá mezi lidma co dělat a je mi z toho zle," smutní autorka komentáře.

Jak silné sociální sítě mohou být, se muž přesvědčil velmi záhy. Jen chvíli poté, co video obletělo Česko, se na facebooku objevily jeho fotografie, celé jméno i přesná adresa bydliště.

NEPŘEHLÉDNĚTE:



BOŽÍ MLÝNY: Pamatujete na veteránku, která zabila svého psa? K plánovanému soudu se už nedostaví!



JEN PRO OTRLÉ: Bezcitný muž přivázal psa k autu. Potom sedl za volant a rozjel se!