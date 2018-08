Strážníci nechali psa zavřeného v autě, zuří lidé. Je to jinak, brání se

Video vzniklo minulé pondělí krátce po poledni v Husově ulici v Přerově. Podle zástupce ředitele městské policie v Přerově Miroslava Komínka vyrazil jeden ze strážníků na místo kvůli zásahu. Služebního psa nechal zavřeného v kufru auta. Toho si všiml i jeden z kolemjdoucích a neváhala celou situaci zdokumentovat.

Anketa Je podle vás v pořádku, že strážník nechal psa zavřeného v autě? Ano, nic mu nehrozilo 0 0 hlasů Ne, měl ho vzít s sebou 100 6 hlasů Hlasovalo 6 lidí.

Vše pak zveřejnil na sociálních sítích. "Zhlédněte a posuďte sami, zda by Městská policie v Přerově měla takto bezohledně zacházet s jejich čtyřnohými kolegy? Ten den bylo naměřeno 36 °C ve stínu! Dle mého rozhodně ne," napsal autor na facebooku.

Diskutující se rozdělili na dva tábory. Jedni strážníkům vyčítali, že v parném dni psa týrají. Jiní se jich ale zastávali, pes totiž už podle záběrů nevypadá, že by nějak strádal. "Kdyby to udělal člověk, už by dostal pokutu od MP," zlobil se Jan. "Automobil pro přepravu služebních psů má kromě standardní výbavy speciální oddělenou klimatizaci a nezávislé topení v zavazadlovém prostoru," upozornila Janka.

Samotní strážníci pochybení u svého kolegy nevidí. Naopak se brání, že jde o kampaň aktivisty, která je nedůstojná a nesmyslná a slouží nejspíš jen k jeho zviditelnění. "Chápu, že někdo nemusí mít městskou policii rád, je to jeho právo, ale šíření hoaxů a dezinformací je buď otázkou msty, nebo hlouposti," myslí si Komínek.

Podle něj byl pes v naprostém pořádku. "Před příjezdem na místo bylo vozidlo klimatizováno, po příjezdu odstavil psovod vozidlo zadní částí do stínu stromu, následně pootevřel okna. Následně provedl zákrok," uvedl zástupce ředitele.

Auto na ulici stálo celkem 12 minut (12:43 – 12:55), což dokazuje i záznam GPS, který nám strážníci poskytli. "Psovod s natáčejícím a fotografujícím mužem mluvil, ale ten odmítal komunikovat. Psovod následně celou událost nahlásil vedení," doplnil Komínek.

Zároveň vysvětlil, že psovodi si psa vybírají od štěněte a jsou s nimi mnoho let prakticky pořád – berou si je domů a starají se o ně. "Když jdou psi do policejního důchodu, berou si je k sobě na dožití a jejich skon pak obrečí," dodal s tím, že nemají zájem na tom, aby pes trpěl.