Lidi postupně nahrazují roboti. Které profese jsou neohroženější?

Server replacedbyrobot.info například uvádí, že v nejbližších letech je na 84 procent pravděpodobné robotické nahrazení účetních. Změna ale neproběhne ze dne na den.



„Formy a techniky vedení účetnictví jsou stále mentálně zatíženy koncepcí účetnictví vedeného ručně v účetních knihách, které má kořeny v Benátkách v 15. století,“ připomněl nedávno na konferenci s názvem Účetní budoucnost aneb digitalizace účetnictví a daňové evidence děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislav Mejzlík.

„Tento koncept je stále zakotven v účetních předpisech, což neodpovídá realitě softwaru používaného v současnosti v praxi, natož pak teoretickým možnostem ICT v budoucnosti,“ upozornil Mejzlík.



Mizí bušení do klávesnice



Už dnes ale postupně odpadají některé rutinní činnosti, jimiž se dosud účetní museli zabývat. „Zjednodušeně řečeno jde o ‚bušení do klávesnice‘,“ říká Josef Jaroš, většinový vlastník české poradenské skupiny APOGEO Group.



Zároveň ale upozorňuje, že některé předpovědi, jak rychle budou změny probíhat, jsou přehnané. „Objevují se odhady, že roboti vystřídají účetní a daňové poradce do pěti let, já to spíš vidím tak, že budou probíhat postupně během profesní kariéry lidí z mé generace,“ říká Jaroš. On i partneři ve firmě se přitom teprve blíží ke čtyřicítce.



Podle děkana Mejzlíka účetnictví již prošlo fází integrace uvnitř podnikových informačních systémů, nyní probíhá proces integrace systémů mezi podniky.



„Čeká nás digitalizace účetních dokladů a jejich komunikace, robotizované zpracování dokladů a jejich elektronická archivace,“ uvedl na konferenci Mejzlík.



Realita a sci-fi



Strojové zpracování faktur je ale jedna věc, poradenství s vysokou přidanou hodnotou věc druhá. Právě to je přitom doménou APOGEO Group.



„Lidé se pořád chtějí setkávat s lidmi, ne s roboty. Při uzavírání obchodu je pro ně důležité potřást si rukou a podívat se druhému do očí,“ upozorňuje Josef Jaroš. Strojové zpracování účetních dokladů jen podle něj realita, „robotizované“ zdanění výhledová záležitost a provedení automatizovaného auditu, o němž se občas také hovoří, spadá do oblasti sci-fi.