Lidovci udělali anketu o sňatcích homosexuálů. Výsledek překvapil

Otázka manželství homosexuálních párů stále dělí politiky i veřejnost. Lidovci chtějí zachovat tradiční rodinu jako svazek muže a ženy. Ale když na toto téma založili anketu na sociálních sítích, výsledek byl opačný. Vysvětlují si to tím, že hlasování sdíleli aktivisté s opačným názorem.

Na otázku jak vnímáte pojem manželství, odpovědělo v anketě lidovců pouze 23 % hlasujících, že výlučně jako svazek muže a ženy, sedmasedmdesát procent pak jako spojení jakýchkoli dvou lidí.

"Já se domnívám, že to samozřejmě byla ta výrazná sociální skupina bojující za to manželství pro všechny. Na druhou stranu, pro nás to nebyla anketa, kterou bychom se chtěli utvrdit ve svých postojích," řekl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Na rozdíl od lidovců je veřejnost v otázce sňatků lidí stejného pohlaví rozdělená. A podobné je to i ve sněmovně. Většina stran proto poslancům při hlasování nechá volnou ruku.

"Je tam určitá část, která podporuje to tzv. manželství pro všechny. Pak jsou tam někteří, kteří naopak připodepsali, že manželství je vztah muže a ženy. A pak je tam velká část poslanců, kteří se nepřiklání ani k jednomu," uvedl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO.

Pokud by zákon o manželství homosexuálů sněmovnou v nějaké formě prošel, bude se jím ještě zabývat Senát. Ani zákonodárci horní komory Parlamentu se ale v názoru na sňatky párů stejného pohlaví zřejmě neshodnou.

"To bude první taková zkouška, kdy ta homogenita nemůže být, protože ty názory na to budou samozřejmě různé, bude to napříč spektrem, ty kluby nebudou hlasovat jednotně,“ popsal předseda Senátu Jaroslav Kubera.

Hlavní slovo bude mít prezident Miloš Zeman. Ten naznačil, že v případě uzákonění manželství homosexuálů by uvažoval nad využitím svého práva veta.