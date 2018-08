Loskutáci, ary a žakové: Unikátní výstava v Praze pomáhá zvířatům

Až do 2. září mohou milovníci exotického ptactva v Botanické zahradě Univerzity Karlovy v Praze na Albertově obdivovat tradiční výstavu exotického ptactva. Na tu se slétli opeřenci ze všech kontinentů. Pro návštěvníky je přichystáno 90 voliér.

Výstava se nese v duchu hesla "Stepí i pralesem". Návštěvníci tak mají mít pocit, že se prochází po deštném pralese a následně po suché stepi. Během ní potkají třeba vzácnou tangaru tyrkysovou, přezdívanou modrý ptačí diamant, která připomíná kolibříka.

Nechybí ani klasičtí papoušci, jako andulky, agapomisové, rozely, korely, barnardi, latamové či lorie mnohobarví. Návštěvníci mohou obdivovat i majestátné černé labutě a to až do konce prázdnin.

Útulek pro opuštěné a handicapované papoušky v nouzi, společnost Laguna, vystavuje i žádané druhy papoušků, jakými jsou amazoňané, arové, kakaduové a žakové.

"V koutku Laguny mohou návštěvníci obdivovat unikátní odchov mláďat handicapů – měsíc stará ptáčata ary ararauny a kakaduů bílých. Jejich komentované krmení můžou návštěvníci sledovat v přímém přenosu každý den ve 14 hodin," uvedla Magdaléna Žohová ze společnosti Laguna.

Část výtěžku ze vstupného půjde na dobrou věc, právě pro společnost Laguna, která se o handicapované a opuštěné papoušky stará. Dospělí za vstup zaplatí 100 korun, děti pak polovinu. A za ty peníze mohou vidět zajímavé kousky.

"Velkou specialitou je párek černých ptáků velikosti našeho špačka. I když stále vykřikují "Já jsem orel" a "Dej banánek, kafíčko!" opravdu se nejedná o žádné dravce, ale o vzácné loskutáky posvátné," popisuje Žohová. Tento druh pochází z Indie a z jihovýchodní Asie.

"Jsou to potravinoví specialisté, živí se pouze ovocem a hmyzem. Dokážou perfektně napodobovat různé zvuky a lidskou řeč i s intonací," vysvětluje Žohová.

Dětské návštěvníky u vchodu potěší trojice mladých koziček holandských, které si mohou přes mřížky i pohladit.

Výstava je v Botanické zahradě Univerzity Karlovy v Praze 2 otevřena každý den od 10 do 18 hodin až do 2. září. Poslední den je otevřena jen do 16 hodin.