Lov divočáků skončil tragicky. Myslivce zastřelil jeho kolega!

Zraněného muže transportoval vrtulník do fakultní nemocnice v Plzni. Podle záchranářů ho střela zasáhla do ruky a hrudníku. Při převozu do nemocnice byl prý při vědomí. Postřelený muž večer v nemocnici zemřel - ani přes veškerou péči mu lékaři nedokázali pomoci.

Policie na místě provedla dechovou zkoušku všem zúčastněným a to s negativním výsledkem. Letos už bylo při honech postřeleno nejméně osm lidí. Minulý víkend ve středních Čechách hned tři myslivci.

Na začátku roku na Kutnohorsku při honu zemřel jeden myslivec. Jeho kolegovi za to hrozí až šestileté vězení. Padlo už také obvinění v případě postřeleného myslivce z Táborska, ke kterému došlo v září. Muži, který ho zasáhl hrozí až čtyřleté vězení.