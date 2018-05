Lovci lebek dopadli dva cizince, jeden z nich okradl stát o miliony!

Dva úspěšné zákroky si připsali pátrači z policejního prezídia. Takzvaní lovci lebek zadrželi podvodníka, který podle soudu připravil stát o 40 milionů korun a vyhýbal se nástupu do vězení. V poutech skončil i cizinec, který je v Česku podezřelý z krádeží.

Zákrok musel být rázný, muž je bývalý voják, má zkušenosti z válečných zón a policisté předpokládali, že by mohl být ozbrojen. "Po zadržení byla u tohoto muže zajištěna plynová pistole," řekla mluvčí policejního prezídia Ivana Nguyenová.

Sedmačtyřicetiletý cizinec je v Česku podezřelý z krádeže a problémy má i ve své vlasti. Dluží tam v přepočtu přes 80 tisíc korun. "Slovenská republika na tohoto muže vydala Evropský zatýkací rozkaz, protože neplatil výživné své bývalé manželce."

Další zadržený je co do výše škody úplně někde jinde. Se svými dvěma komplici podle policie okradl stát na daních o 40 milionů korun. Do České republiky dováželi oleje, které vydávali za motorovou naftu.

Od soudu dostal šest let, ale dva roky se skrýval. "Měl zkušenosti s policií a policejní prací a věděl, jak se vyhnout policii a nástupu do vězení," vysvětlila Nguyenová. Nakonec mu to ale nic platné nebylo. Teď ještě nejspíš dostane trest za maření úředního rozhodnutí.