Lucce hory vzaly život, bratr o něj bojuje. Bolí nás srdce, truchlí lidé

Velmi těžké chvíle prožívají příbuzní a kamarádi Lucky (30) a jejího bratra Tomáše (23), kteří se den po Vánocích zřítili z turistické stezky vedoucí na Slavkovský štít. Mladá žena zemřela, mladíka v kritickém stavu převezli do nemocnice. Blízcí sourozenců napjatě čekají na zprávy o zdravotním stavu mladíka, sociální sítě zaplavují dojemné výzvy.

Neštěstí se stalo na První svátek vánoční, kdy dvojice vyrazila na výlet do Vysokých Tater. Sourozenci měli namířeno na Slavkovský štít, do cíle ale nedorazili. Zřítili se z turistické stezky, která je ve výšce asi 1900 metrů nad mořem.

Podle slovenských médií byl povrch zledovatělý. Mladík skončil v kritickém stavu v nemocnici. Převezli ho v bezvědomí s vážným poraněním hlavy. Jeho mladší sestra dopadla hůř. Padala stovky metrů, neměla šanci přežít.

Kamarádi a příbuzní jsou zdrcení. "Lucie - neskutečný živel, nevysychající pramen dobré nálady, holka do pohody i nepohody, showmenka, která nasávala život víc než plnými doušky, zdroj inspirace pro nás všechny, blázínek, holka s obrovským srdcem, hory pro ni byly domovem, a hlavně ta nejsprávňáčtější KAMARÁDKA - ale včera si ji hory vzaly," oznámila tragickou zprávu v úterý Míša.

Žena zároveň vyzvala, aby každý zapálil svíčku na smluveném místě, zavzpomínal na ni a usmál se pro ni. "Ona by se pro nás taky usmála a rozehrála by náš den všemi barvami... A svou energii pošlete pro Toma, jejími slovy 'pro brudru', protože ten teď bojuje v nemocnici o svůj život. A my všichni moc chceme, aby ten boj vyhrál," dodala.

A vzkazy plné zoufalství i naděje posílají i další lidé. "Teď prožíváme čas, kdy nás bolí srdce. Je nám to MOC líto... R.I.P Lucinko," sdělil Lukáš. "Myslíme na Tebe, Tome," dodal.

Ve stejný den ráno zahynula v Tatrách další česká turistka. I ona v Malé studené dolině podklouzla na ledu a zřítila se do hloubky několika stovek metrů. Ani této pětadvacetileté ženě už zdravotníci nedokázali pomoci.