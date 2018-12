Lucie noci upije? Omyl! Vydloubla si oči a hrozila rozpáráním břicha

Už dávno neplatí, že by svatá Lucie upila noci. Toto rčení se dalo aplikovat naposledy v 16. století, než došlo ke změně kalendáře. Tehdy totiž zimní slunovrat, tedy den, kdy je noc nejdelší v roce, připadal právě na období kolem 13. prosince. Po přijetí gregoriánského kalendáře už ale toto neplatí. V současnosti slunovrat připadá obvykle na 21. prosince.

Samotná Lucie je připomínána jako panna a mučednice. V době křesťanského pronásledování odmítla ruku pohanského aristokrata. Ten se ale nedal jen tak odbýt. Lucie se od správce města dozvěděla, že na ní její nápadník nejvíc miluje oči. Proto si je vydloubla a šlechtici je poslala. Do druhého dne se stal zázrak - nejen že se jí vrátil zrak, ale Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima.

To správce rozlítilo a chtěl ji nechat zneuctít. Nakázal, aby ji odvezli do nevěstince. Když ale přišli vojáci, nemohli s ní pohnout, nepodařilo se to ani páru volů. Její vůli nezlomila ani žhavá pryskyřice, kterou jí lili na kůži. Nakonec ji prokláli mečem. Před smrtí předpověděla pád císaře Diokleciána a povolení křesťanství. To se skutečně v následujících letech vyplnilo.

V souvislosti se svatou Lucií křesťané dodržovali některé tradice. Ženám zahaleným v bílé či s omoučenou tváří se říkalo lucky, procházely vesnicí a kontrolovaly, jestli mají hospodyňky naklizeno. Jiná drastičtější tradice mluví o tom, že lucky nosívaly velké nože a hrozily dětem, že jim rozpárají břicho a nacpou do něj kroupy, pokud nebudou držet v době adventu půst.

