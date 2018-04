Lukáš připraví o peníze vlastní firmu! Recepční šéfa seřve jak dítě

Diváci budou mít v nové reality show možnost sledovat, jak šéfové významných firem proniknou mezi své zaměstnance a pod smyšlenými identitami budou vykonávat jejich práci. Zvládnou ji lépe nebo naopak pohoří? Podaří se jim odhalit chyby, které měly zůstat utajené?

reklama

Prvním "šéfem v utajení" bude Lukáš Pytloun, ředitel hotelové sítě v Libereckém kraji. Zaměstnanci v jeho firmě si tykají a on se k nim chová vždy přátelsky, zároveň na ně ale posílá kontroly, tzv. mystery shoppery, a je velký puntičkář.

I Lukáš se ale ocitne pod drobnohledem kontrolora, který má ověřit správný pracovní postup zaměstnanců. Utajený šéf zůstane na recepci sám, když dorazí kritický zákazník, který se chce ubytovat s mnoha zvláštními požadavky. A neposlal ho nikdo jiný než natáčecí štáb.

Lukáš nejenže selže na celé čáře, ale připraví sebe i své kolegy o peníze. "Ve chvíli, kdy nám host oznámil, že je mystery shopper, myslela jsem, že se zblázním. Hned jsem si uvědomila, za co všechno nám strhnou peníze," komentovala recepční Eva Havlíčková Lukášovo otřesný výkon.

Recepční nenechá na Lukášovi nit suchou, kritikou rozhodně nebude šetřit. "To ti přijde normální? Tohle prostě nemůžeš dělat, to je špatně. Nezajímá mě, že jsi důvěřivej, vždycky si to musíš ověřit," peskuje Lukáše, aniž by tušila, že kritizuje vlastního šéfa.

Jak celá reality show dopadne? Zvládne nakonec Lukáš práci svých zaměstnanců? A poučí se z toho? Zbrusu nový pořad Utajený šéf sledujte už dnes od 20:20 na Nově!