Lukáš znovu kreslí Robinsony! Podívejte, jak se mu povedli

Lukáš Chvátal z Blatné znovu ukázal, jak úžasný má talent. Stejně jako před rokem poslal do redakce TN.cz své kresby soutěžících z Robinsonova ostrova. Propracované portréty tvořil od začáku pořadu, každý z nich mu prý zabral tři až čtyři hodiny.

I když by se to mohlo zdát jako dlouhá doba, rozhodně se práce vyplatila. Kresby jsou opravdu povedené a mnohé z nich vypadají spíše jako fotka než obrázek. A jak by ne, když se chce Lukáš stát profesionálním malířem a kreslit portréty na potkání.

A přestože Lukáš Robinsonův ostrov sleduje pravidelně, favorita prý nemá. "Všechny mám moc rád. Na výhru ale tipuji Martina nebo Dominika," prozradil šestnáctiletý umělec, který se teď soustředí na splnění svého snu a studuje design.

Fotky portrétů poslal Lukáš i některým Robinsonům, kteří jsou z nich unešení a děkují za ně na sociálních sítích. Kresby všech devatenácti soutěžících i moderátora Ondřeje Novotného si můžete prohlédnout v galerii.

