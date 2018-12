Lupič mával v herně samopalem, kořist si ale dlouho neužil! VIDEO

"Muž přišel do herny v sobotu 24. listopadu v podvečer, na hlavě měl kapuci, na tváři masku v podobě lidské lebky a v ruce držel samopal. Ten hned po příchodu natáhl, namířil na obsluhu a vynutil si tak vydání „kasírtašky“ s penězi," popsal přepadení jak z hollywoodského trháku mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Když měl tržbu, ještě se otočil ke dvojici zákazníků, kteří v podniku seděli a vyhrožoval jim, že jestli budou dělat problémy, tak je zastřelí. Pak i s několika ukořistěnými tisícovkami utekl pryč.

Lapka se ovšem z kořisti příliš dlouho neradoval. "Přestože byl muž maskovaný, tak se kriminalistům díky poznatku od kolegů podařilo lupiče ztotožnit a hned druhý den si pro něj společně s policisty ze zásahové jednotky došli," uvedl Daněk.

Pětadvacetiletý recidivista se k přepadení přiznal, dokonce mužům zákona ukázal i kanál, do kterého vyhodil "vyluxovanou" peněženku s tržbou. Navíc měl doma i věci, které při přepadení použil. Při výslechu také řekl, že uloupenou tržbu propil a nakoupil za ni drogy.

Kriminalisté "ptáčka" obvinili z loupeže, soud ho poslal do vazby. Pokud ho odsoudí, může za mřížemi strávit až deset let. A pokud to tak dopadne, nebude to poprvé - v minulosti už "seděl" pět let. A také za loupež.