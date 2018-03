Lyžař zemřel rodině před očima! Manželka i děti dostaly psychologa

Tragicky skončilo v neděli rodinné lyžování na sjezdovce Portášky ve Velké Úpě. Muž (45) upadl a ve velké rychlosti narazil do sloupu. Svědci i záchranáři se ho pokoušeli oživovat asi hodinu, bohužel marně. Otec od rodiny zemřel, manželka a děti dostaly na pomoc psychologa.

Hned několik výjezdových skupin zasahovalo v neděli dopoledne v Krkonoších, kde přímo na sjezdovce z dosud nevyjasněných příčin upadl muž (45) a narazil do sloupu.

"Od počátku se nacházel ve velmi vážném stavu, naši operátoři proto na místo ihned vyslali horskou službu, nejbližší posádky s lékařem a vzlétl i záchranářský vrtulník Kryštof 6. Mezitím přítomní svědci prováděli resuscitaci podle instrukcí našich operátorek," sdělil mluvčí záchranářů Ivo Novák.

Ani přes hodinu trvající snahu o záchranu se ale nepodařilo srdeční činnost lyžaře obnovit a lékař byl nucen konstatovat smrt. Na místě neštěstí byla i rodina zemřelého muže - manželka a děti. "Přítomné svědky si převzal do péče náš intervent," dodal mluvčí.

K tragické události vyjeli i krajští policisté, kteří nyní budou zjišťovat, co přesně se na místě stalo. Podle informací TV Nova policie prověřuje hlavně dva možné scénáře. Jednou z verzí případu je i to, že muže před nárazem do sloupu postihla srdeční příhoda. Příčinu smrti bude muset potvrdit nařízená pitva.